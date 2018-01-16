Киев, 17 января, 2018, 01:32 — ИА Регнум. Бывшие украинские территории Донбасс и Крым должны услышать сигнал о том, что скоро «вернутся домой», заявил президент Украины Петр Порошенко, передает телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

Комментируя голосование в Верховной раде по закону о реинтеграции Донбасса, Порошенко заявил:

«Мы будем продолжать прокладывать путь для реинтеграции оккупированных украинских земель мирным, политико-дипломатическим путем».

По словам украинского лидера, он рассчитывает, что инициированный им законопроект 17−18 января будет принят.

«Это сигнал и для Донбасса, и для Крыма, — заявил Порошенко. — Вы — неотъемлемая часть Украины, и мы сделаем все возможное для того, чтобы и вы поскорее вернулись домой».

Напомним, 16 января украинские депутаты не смогли принять во втором чтении проект закона о реинтеграции Донбасса. В первом чтении он был принят еще в октябре 2017 года.

Законопроект официально объявляет Россию «страной-агрессором», Донбасс и Крым — «оккупированными территориями».

На рассмотрение законопроекта ушел буквально весь день, но до финального голосования не дошло. В ходе доработки ко второму чтению к этому законопроекту были поданы 673 поправки, из которых 374 были отклонены профильным комитетом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поправку, предложенную депутатом Оксаной Корчинской (Радикальная партия), поддержали лишь 76 депутатов из 340 присутствовавших на заседании.