Белград, 17 января, 2018, 01:16 — ИА Регнум. Делегация Сербии прервала начавшийся 16 января в Брюсселе новый раунд переговоров с Приштиной в связи с убийством в Косовской Митровице влиятельного сербского политика Оливера Ивановича. Об этом сообщил директор канцелярии по делам Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич, передаёт «Танюг».

Убийство

"А о чём теперь разговаривать? Мы незамедлительно возвращаемся в Белград», — сказал Джурич журналистам в Брюсселе.

Представитель правительства Сербии назвал убийство Оливера Ивановича террористическим актом и «нападением на весь сербский народ», целью которого, по его словам, было дестабилизировать ситуацию в Косово и Метохии.

Джурич добавил, что никаких дальнейших переговоров в Брюсселе не может быть до тех пор, пока убийство Ивановича не будет полностью расследовано.

Ранее президент Сербии Александр Вучич после заседания Совета по национальной безопасности сообщил, что Белград направил письма в адрес EULEX и UMNIK (миссии ЕС и ООН в Косово) письмо с требованием допустить сербские правоохранительные органы к участию в расследовании.

Прокуратура Сербии также завела уголовное дело по факту убийства, при этом Вучич лично пообещал супруге Ивановича найти и привлечь к ответственности всех виновных в его гибели.

Отметим, что переговоры между Белградом и Приштиной возобновились 16 января впервые с конца 2016 года. На повестке консультаций в Брюсселе, которые должны были продлиться три дня, значилась реализация ранее достигнутых договорённостей о создании в Косово сообщества муниципалитетов с большинством сербского населения, а также другие открытые вопросы, касающиеся энергетики, правосудия, организации административных переходов, свободы передвижения и прочего.

Как передавало ИА REGNUM, один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович был убит утром 16 января в северной части Косовской Митровицы. Нападение на политика было совершено у здания, в котором располагается офис возглавлявшейся им гражданской инициативы «Свобода, демократия, правда».

Иванович с 1999 года возглавлял Национальный совет сербов Северного Косово и Метохии, а затем с 2008 по 2012 год занимал должность госсекретаря в министерстве по делам Косово и Метохии.

В апреле 2014 года Иванович был арестован по обвинению в военных преступлениях против косовских албанцев в 1999 году и позднее приговорён к 9 годам лишения свободы. Однако в феврале 2017 года приговор был отменён, а дело направлено на доследование. Иванович находился под домашним арестом, а с апреля мера была отменена, и ему было разрешено защищать себя в суде лично.