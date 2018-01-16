Киев, 17 января, 2018, 01:10 — ИА Регнум. Деятельность России на украинском направлении исчерпывается желанием вернуть Украину в сферу влияния РФ, уничтожив государственность этой страны, заявил Петр Порошенко, украинский президент, сообщает УНН.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Порошенко, выступая на приеме глав дипломатических представительств, высказал свои опасения относительно Москвы:

«Кремлю никогда нельзя верить, под какие режимы он себя не маскировал бы — царский, коммунистический или псевдо-демократический».

Украинский лидер заявил, что Россия — агрессор, который всегда применял ложь и манипуляции, а также репрессии. По его словам, «подавление свободы слова так или иначе присутствуют в различных формах этого государства (России)».

Рецепт Порошенко заключается в том, чтобы Украина развивалась «успешно, демократично и независимо».

Относительно независимости Украины напомним: в большой степени в защите своих интересов Киев рассчитывает на поставки летального оружия. 23 декабря Порошенко заявил, что Украина, по договоренности с президентом США, получит летальное оружие «для обороны».

«Это принципиальное и долгожданное решение американской администрации», — заявил Порошенко.

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Ранее 16 января Мари Йованович, американский посол на Украине, заявила, что между Вашингтоном и Киевом идут переговоры об оборонной помощи от правительства США, передает телеканал «112 Украина».

«Это позволит Украине укрепить свою обороноспособность, что важно для защиты суверенитета и территориальной целостности вашей страны», — сказала Йованович.

Что касается свободы слова, 16 января лидер коммунистической партии Украины Петр Симоненко заявил, что Украину ничего хорошего при Порошенко не ждет.

«Будет развязан террор за русский язык и будут сажать за все, что угодно. Ни разу Порошенко не сказал, что предлагает мирно что-то решить. Всегда призывал воевать», — сказал Симоненко.

По словам украинского представителя, «Порошенко — это главный человек на Украине, который обогащается на войне, дербанит бюджет и использует его в личных целях».