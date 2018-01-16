Порошенко: Цель России – вернуть Украину в «сферу влияния»
Киев, 17 января, 2018, 01:10 — ИА Регнум. Деятельность России на украинском направлении исчерпывается желанием вернуть Украину в сферу влияния РФ, уничтожив государственность этой страны, заявил Петр Порошенко, украинский президент, сообщает УНН.
Порошенко, выступая на приеме глав дипломатических представительств, высказал свои опасения относительно Москвы:
«Кремлю никогда нельзя верить, под какие режимы он себя не маскировал бы — царский, коммунистический или псевдо-демократический».
Украинский лидер заявил, что Россия — агрессор, который всегда применял ложь и манипуляции, а также репрессии. По его словам, «подавление свободы слова так или иначе присутствуют в различных формах этого государства (России)».
Рецепт Порошенко заключается в том, чтобы Украина развивалась «успешно, демократично и независимо».
Относительно независимости Украины напомним: в большой степени в защите своих интересов Киев рассчитывает на поставки летального оружия. 23 декабря Порошенко заявил, что Украина, по договоренности с президентом США, получит летальное оружие «для обороны».
«Это принципиальное и долгожданное решение американской администрации», — заявил Порошенко.
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Ранее 16 января Мари Йованович, американский посол на Украине, заявила, что между Вашингтоном и Киевом идут переговоры об оборонной помощи от правительства США, передает телеканал «112 Украина».
«Это позволит Украине укрепить свою обороноспособность, что важно для защиты суверенитета и территориальной целостности вашей страны», — сказала Йованович.
Что касается свободы слова, 16 января лидер коммунистической партии Украины Петр Симоненко заявил, что Украину ничего хорошего при Порошенко не ждет.
«Будет развязан террор за русский язык и будут сажать за все, что угодно. Ни разу Порошенко не сказал, что предлагает мирно что-то решить. Всегда призывал воевать», — сказал Симоненко.
По словам украинского представителя, «Порошенко — это главный человек на Украине, который обогащается на войне, дербанит бюджет и использует его в личных целях».