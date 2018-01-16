Париж, 17 января, 2018, 00:54 — ИА Регнум. 16 января команды «Монако» и «Ницца» разыграли между собой матч в рамках 21-го тура Лиги 1 на стадионе «Луи II». Матч завершился ничейсный счетом 2:2.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

На 33-й минуте французский вингер Адама Диакаби открыл счет, замкнув передачу Бальде Кейта — 1:0. В дебюте второго тайма форвард сборной Италии Марио Балотелли сравнял счет — 1:1. Ассистом отметился Аллан Сен-Максимен. Через 19 минут Балотелли вывел «Ниццу» вперед после передачи Жан-Микаэля Плеа — 1:2. В конце матча форвард сборной Колумбии Радамель Фалькао сравнял счет — 2:2.

Статистика матча («Монако"/"Ницца»)

Удары 5/9

Удары в створ 3/6

Владение 55%/45%

Фолы 10/12

С 43-мя очками «Монако» потерял 2-е место, уступив его «Марселю». «Ницца» с 31-м очком осталась на 6-й позиции.

Составы на матч:

«Монако»: Субашич, Жорже, Сидибе, Раджи, Глик, Моутиньо, Кейта, Диакаби, Лемар, Н’Дорам, Фалькао.

«Ницца»: Бенитес, Марлон, Бюрнер, Ле Маршан, Данте, Сери, Сен-Максимен, Лис-Мелу, Плеа, Сиприен, Балотелли.

Главный арбитр матча: Франсуа Летескье.

Предупреждения: Глик — 18, Плеа — 34, Сиприен — 34, Кейта — 53, Ле Маршан — 57, Балотелли — 61, Моутиньо — 63, Диакаби — 75.

Голы: Диакаби 33 — 1:0, Балотелли 47 — 1:1, Балотелли 68 — 1:2, Фалькао 90+2 — 2:2.