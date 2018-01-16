Лондон, 17 января, 2018, 00:38 — ИА Регнум. 16 января команды «Лестер» и «Флитвуд Таун» разыграли между собой второй матч в рамках 3-го раунда Кубка Англии на стадионе «Кинг Пауэр». Матч завершился уверенной победой «лис» со счетом 2:0.

Футбол

В конце первого тайма Келечи Ихеаначо открыл счет, пробив из-под вратаря — 1:0. На 78-й минуте Ихеаначо удвоил преимущество в счете — 2:0.

Статистика матча («Лестер"/"Флитвуд Таун»)

Удары 13/6

Удары в створ 2/4

Владение 70%/30%

Фолы 8/9

Голы в матче забил форвард сборной Нигерии Келечи Ихеаначо на 43-й и 78-й минутах.

Составы на матч:

«Лестер»: Якупович, Драгович, Фукс, Беналуан, Грей, Сильва, Даниэль, Иборра, Марез, Ихеаначо, Слимани.

«Флитвуд Таун»: Нил, Белл, Болгер, Швабл, Понд, Демпси, Глендон, Джонс, Хивула-Майфула, Макэлени, Хантер.

Главный арбитр матча: Джонатан Мосс.

Предупреждения: Ихеаначо — 18, Беналуан — 35, Глендон — 45, Демпси — 72.

Голы: Ихеаначо 43 — 1:0, Ихеаначо 78 — 2:0.