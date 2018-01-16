«Лестер» вышел в следующий раунд Кубка Англии
Лондон, 17 января, 2018, 00:38 — ИА Регнум. 16 января команды «Лестер» и «Флитвуд Таун» разыграли между собой второй матч в рамках 3-го раунда Кубка Англии на стадионе «Кинг Пауэр». Матч завершился уверенной победой «лис» со счетом 2:0.
В конце первого тайма Келечи Ихеаначо открыл счет, пробив из-под вратаря — 1:0. На 78-й минуте Ихеаначо удвоил преимущество в счете — 2:0.
Статистика матча («Лестер"/"Флитвуд Таун»)
Удары 13/6
Удары в створ 2/4
Владение 70%/30%
Фолы 8/9
Голы в матче забил форвард сборной Нигерии Келечи Ихеаначо на 43-й и 78-й минутах.
Составы на матч:
«Лестер»: Якупович, Драгович, Фукс, Беналуан, Грей, Сильва, Даниэль, Иборра, Марез, Ихеаначо, Слимани.
«Флитвуд Таун»: Нил, Белл, Болгер, Швабл, Понд, Демпси, Глендон, Джонс, Хивула-Майфула, Макэлени, Хантер.
Главный арбитр матча: Джонатан Мосс.
Предупреждения: Ихеаначо — 18, Беналуан — 35, Глендон — 45, Демпси — 72.
Голы: Ихеаначо 43 — 1:0, Ихеаначо 78 — 2:0.