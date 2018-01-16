Вашингтон, 17 января, 2018, 00:09 — ИА Регнум. Решение администрации США об удержании помощи для Палестины не стоит рассматривать в качестве наказания, заявили в государственном департаменте США, 16 января сообщает Reuters.

Дядя Сэм

«Данное решение не является наказанием для кого бы то ни было», — заявила пресс-секретарь государственного департамента Хезер Науэрт.

Сокращение финансовой поддержки ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) связанно с желанием США реформировать деятельность ООН.

Напомним, ранее администрация США приняла решение предоставить финансовую помощь палестинским беженцам в размере $60 млн, но одновременно с этим в Белом доме отложат решение о выделении дополнительных $65 млн «для будущего рассмотрения».

«Если агентство БАПОР более не сможет оказывать жизненно важные услуги и чрезвычайные формы поддержки… это создаст очень серьезную проблему. Мы сделаем все возможное, чтобы избежать данной ситуации», — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.