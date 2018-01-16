Вашингтон, 17 января, 2018, 00:33 — ИА Регнум. Решение проблемы Северной Кореи возможно только совместными усилиями США, России и Китая, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, передает ABC News.

Дональд Трамп и Нурсултан Назарбаев

«Проблему Северной Кореи могут решать совместно только США, Китай и Россия», — сказал Назарбаев.

Как отметил казахский лидер, в этой связи ухудшение российско-американских отношений беспокоит Астану. Назарбаев заявил, что отношения Москвы и Вашингтона «сошли на ноль».

Напомним, 16 января состоялась встреча Трампа и Назарбаева. На итоговой пресс-конференции главы государств отметили важность двусторонних отношений. В частности, Назарбаев обратил внимание на важный вклад Вашингтона в экономику Казахстана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 января председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с Трампом, в ходе которых отметил, что для нормализации переговоров с Пхеньяном нужно создавать условия.

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В этот же день американский госсекретарь Рекс Тиллерсон в ходе встречи в городе Ванкувере (Канада) призвал своих союзников оказать «максимальное давление» на Пхеньян.

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В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, после переговоров между Севером и Югом «существует окно возможностей», которые «важно не упустить».

«Есть некоторые сигналы надежды», — сказал Гутерриш.