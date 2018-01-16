Вашингтон, 16 января, 2018, 23:57 — ИА Регнум. Власти США приняли решили сократить более чем в два раза обещанную помощь Палестине в размере $125 млн. Об этом сообщила на брифинге 16 января официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.

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По её словам, Вашингтон направил письмо в Ближневосточное агентство ООН по поддержке палестинских беженцев и организации работ (UNRWA), в котором было указано, что «добровольный взнос в размере $60 млн будет предоставлен своевременно в 2018 году».

Как пояснила представитель Госдепартамента, Соединённые Штаты не станут выделять агентству ООН всю обещанную сумму полностью, так считают реализацию этих средств недостаточно эффективной и рассчитывают на реформы в данной сфере.

В то же время Хизер Нойерт отметила, что Вашингтон призывает другие страны активнее оказывать финансовую помощь палестинскому народу.

Напомним, в начале января президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может приостановить оказание помощи Палестине из-за того,чтоони «больше не хотят говорить о мире» с Израилем.

В Рамалле заявление американского лидера назвали шантажом, а также заявили, что Дональд Трамп «собственноручно уничтожил фундамент для мира», признав Иерусалим столицей Израиля.

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