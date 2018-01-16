Богота, 16 января, 2018, 23:38 — ИА Регнум. В крушении военного вертолета в провинции Антиокья в Колумбии нет выживших, 16 января сообщает агентство Reuters.

Filip Vidinovski Вертолёт Ми-17

Ранее трое человек считались пропавшими без вести — их тела не были найдены в рухнувшем вертолете.

В настоящий момент спасательная операция прекращена, однако на месте крушения остаются следователи и военные, которые устанавливают обстоятельства инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января стало известно о крушении военного вертолета в департаменте Антиокья в Колумбии.

Всего на борту вертолета МИ-17 российского производства находилось десять человек — восемь военных и двое гражданских. Гражданскими лицами являлись пилоты.