Калининград, 16 января, 2018, 23:31 — ИА Регнум. Среди стран Евросоюза лидером по миграции в Калининградскую область стала Германия. Такие данные обнародовал Калининградстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининградская область

За неполный 2017 год в российский эксклав переехали жить 623 жителя иностранных государств. В первую тройку входят Германия (249 человек), Литва (122), и Латвия (74). Остальные 178 человек прибыли из Польши, Эстонии. Грузии, Израиля и других стран.

Из других российских регионов миграционный прирост в Калининградской области составил 9138 человек.

Кроме того, Росстат опубликовал данные по въездному туризму в самый западный российский регион. В 2016 году в качестве организованных туристов Калининградскую область посетили 9,5 тыс. иностранцев, из них 9,2 тыс. прибыли из Германии (т.е. 97% иностранных туристов — немцы).

Оставшиеся 3% иностранных туристов составили 203 гражданина СНГ, 55 туристов из Прибалтики, три поляка, два китайца и один турок.

Ранее президент Федеральной национально-культурной автономии российских немцев Генрих Мартенс комментировал корреспонденту ИА REGNUM миграционные процессы из Германии в Россию:

«Сейчас действительно есть определённая часть семей, которая в 90-е годы переехала из Советского Союза в ФРГ, а сейчас возвращается в Российскую Федерацию, в том числе какое-то количество переезжает в Калининград. Плохо или это хорошо, я не готов комментировать, но такие факты есть. Иногда в прессе появляется информация, что до 500 тысяч человек собираются из Германии переехать в Россию. Но надо быть реалистами».

По данным переписи населения, в настоящее время в Калининградской области проживает более 7 тыс. российских немцев.