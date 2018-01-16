Киев, 16 января, 2018, 23:24 — ИА Регнум. Российские интернет-поисковики и социальные сети, несмотря на их запрет на Украине, продолжают быть одними из самых посещаемых ресурсов для украинских пользователей сети. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Интернет ассоциацией Украины (ИнАУ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, «ВКонтакте» и «Яндекс» вошли в топ-5 самых посещаемых сайтов в стране. Их месячный охват аудитории на Украине в декабре составил 39% и 38% соответственно.

Лидерами же рейтинга стали Google (88%), Youtube (74%) и Facebook (54%).

При этом топ-10 вошли также «Одноклассники» (25%), а закрывает первую десятку Mail.ru (23%).

Напомним, в мае 2017 года президент Украины Пётр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о расширении санкций против России и включении в чёрный список 1228 физических и 468 юридических лиц.

Указ президента предусматривал в том числе блокировку на территории Украины доступа к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», российским поисковикам «Яндекс» и Mail.ru со всеми сервисами, включая почту.

Также под запрет на Украине попали бухгалтерская программа «1С», продукты «Лаборатории Касперского» и Dr.Web.