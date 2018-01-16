Душанбе, 16 января, 2018, 23:04 — ИА Регнум. Медицинские изделия индивидуального пользования были переданы российским соотечественникам с ограниченными возможностями, в частности ветеранам боевых действий и ветеранам труда сегодня, 16 января, в Душанбе. Об этом сообщает представительство Россотрудничества в Таджикистане.

Инвалидное кресло

Люди с ограниченными возможностями здоровья в числе прочего получили инвалидные коляски, 20 механических тонометров, 20 глюкометров (в комплекте с тест-полосками), портативные слуховые аппараты, ходунки, телескопические подмышечные и локтевые костыли. Часть оборудования передана своим новым владельцам сразу в Российском центре науки и культуры (РЦНК), где они сразу же сумели опробовать аппараты и тщательно изучить инструкцию.

Остальное оборудование будет передано представителям Координационного совета объединений российских соотечественников Республики Таджикистан.

По словам посла Российской Федерации в Таджикистане Игоря Лякина-Фролова, гуманитарная акция проведена в рамках помощи наименее социально защищенным слоям российских соотечественников в Таджикистане. Он также напомнил о том, что перед новогодними праздниками материальная и продовольственная помощь также была оказана соотечественникам, проживающим Турсунзаде, Курган-Тюбе, Нуреке и других городах страны.

«Гуманитарная помощь оказана Правительством Москвы в рамках правительственной программы поддержки соотечественников, проживающих за рубежом. Реализация проекта осуществляется Координационным советом объединений российских соотечественников Республики Таджикистан при поддержке посольства России и представительства Россотрудничества в Таджикистане», говорится в сообщении РЦНК.

Отметим, что по итогам 2016 года Россия занимает второе место по объемам оказанной гуманитарной помощи Таджикистану, по результатам 2017 года данные пока не опубликованы.

Напомним, что в феврале 2017 года российские спасатели доставили в Таджикистан 40 тонн гуманитарной помощи для пострадавших в результате схода лавин. Кроме того, в августе русскоязычные школы страны получили в дар от России 20 тонн учебников (около 70 тысяч экземпляров).