Киев, 16 января, 2018, 22:59 — ИА Регнум. Всемирный банк может лишить Украину гарантий на суму $800 млн в случае принятия Верховной радой закона об антикоррупционном суде в его нынешней редакции, предложенной президентом Петром Порошенко. Об этом, сообщает 16 января «Европейская правда».

Shiny Things Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне

По информации издания, накануне глава представительства Всемирного банка на Украине, в Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен направила письмо с соответствующим предупреждением спикеру Верховной рады Андрею Парубию и главе администрации президента Украины Игорю Райнину.

«Законопроект требует пересмотра норм, которые перечислены ниже, чтобы он соответствовал рекомендациям Венецианской комиссии и удовлетворял требования Всемирного банка о предоставлении гарантий на сумму около $800 млн на поддержку ключевых реформ на Украине», — говорится в письме.

Всемирный банк, в частности, настаивает на введение в закон нормы, определяющей точное количество судей антикоррупционного суда и квалификационные требования к ним. При этом ВБ выступает против квотного принципа назначения судей, а также предлагает ветировать кандидатуры нечестных претендентов.

В целом требования Всемирного банка схожи с теми, что ранее ужебыли выдвинуты Международным валютным фондом (МВФ).

Как сообщало ИА REGNUM, создание на Украине антикоррупционного суда является одним из условий получения Киевом очередного транша кредита от МВФ. В фонде заявили, что борьба с коррупцией в стране невозможна без создания специализированного независимого антикоррупционного суда.