Рим, 16 января, 2018, 23:38 — ИА Регнум. Береговая охрана Италии заявила о «спасении» в Средиземном море 1400 нелегальных мигрантов из Африки, 16 января сообщает агентство Reuters.

U.S. Coast Guard Мигранты в море

В ходе операции, в которой участвовали 11 судов береговой охраны, также были обнаружены тела двоих погибших мигрантов.

Согласно заявлению береговой охраны, беженцы были сняты с переполненных судов вблизи побережья Ливии. По всей видимости, они будут возвращены обратно в североафриканскую страну.

С начала года до Италии из Ливии добралось всего 974 мигранта — это рекордно низкий показатель по сравнению с прошлым 2017 годом, когда за аналогичный период итальянского берега достигли 2393 беженца из Африки.

При этом 2017 год отметился значительным снижением количества мигрантов, прибывающих в Европу по «центрально-средиземноморскому маршруту»

По информации МОМ, в прошлом году из Ливии в Италию прибыло 119 тыс. беженцев. Это примерно на треть меньше количества беженцев из Африки в 2016 году.