Киев, 16 января, 2018, 22:52 — ИА Регнум. Бывший губернатор Одесской области Украины, бывший президент Грузии и нынешний лидер украинской партии «Рух новых сил» призвал жителей Одессы помочь ему найти «300 спартанцев для новой власти». Свой призыв Саакашвили опубликовал сегодня, 16 января, в американской социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Дорогие одесситы, в этот четверг, 18 января, я буду в Одессе… Приглашаю вас вместе обсудить планы поиска 300 спартанцев для новой власти», — написал Саакашвили.

Ранее Саакашвили уже обращался к теме «300 спартанцев» и заявлял, что попытается найти таковых на Украине для формирования новой власти.

«Я собираюсь найти этих 300 спартанцев, которые будут управлять страной другими методами», — говорил политик.

Протесты, которые возбуждает Саакашвили на Украине уже несколько месяцев, пока не принесли желанного результата — президент Петр Порошенко и его команда до сих пор у власти.

Более того, они угрожают Саакашвили экстрадицией в Грузию, где бывший президент заочно осужден и его неминуемо ждет тюрьма.