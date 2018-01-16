Богота, 16 января, 2018, 22:53 — ИА Регнум. В Колумбии потерпел крушение военный вертолет, погибли семеро человек, 16 января сообщает агентство Associated Press.

U.S. Air Force Вертолёт

По информации военных, на борту вертолета, потерпевшего крушение в департаменте Антиокья, находились десять человек.

В настоящий момент известно, что на борту восемь военных и двое гражданских лиц. Гражданскими являлись пилоты вертолета.

Трое человек в настоящий момент считаются пропавшими без вести, их тела не были обнаружены в рухнувшем вертолете.

Причина авиапроисшествия пока неизвестна. В районе крушения продолжается спасательная операция.