Ванкувер, Канада, 16 января, 2018, 22:42 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе встречи в канадском Ванкувере, посвященной кризису на Корейском полуострове, призвал союзников оказать «максимальное давление» на КНДР, 16 января сообщает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

По словам Тиллерсона, усиление давления покажет КНДР, что мир «не приемлет Северную Корею с ядерным оружием».

В частности, госсекретарь призвал к усилению противодействия Северной Корее на море — в части усиления морской блокады страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи союзников США в Ванкувере жесткую позицию в отношении КНДР озвучили не только США.

Так, глава МИД Японии Таро Коно заявил, что необходимо прекратить переговоры между Северной и Южной Кореей — по его словам, Пхеньян только «выигрывает время для продолжения своей ядерной и ракетной программы».