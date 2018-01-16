Москва, 16 января, 2018, 22:15 — ИА Регнум. Посол Франции в Москве Сильви Берманн заявил, что его страна не приемлет принцип экстерриториальности при введении в США санкций против других стран. Об этом сегодня, 16 января, сообщает телеканал RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Мы не приемлем экстерриториальный характер санкций США», — сказал посол.

Также Берманн подчеркнул, что интересы граждан стран Европейского союза и конкретно Франции должны быть защищены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посол США в Москве Джон Хантсман сегодня заявил, что власти его страны 29 января представят некий «кремлевский доклад». Доклад подразумевает собой очередной черный список российских граждан и юридических лиц, против которых будут введены американские санкции.

При этом Хантсман отметил, что сама по себе публикация доклада не означает автоматического введения этих санкций.

По данным СМИ, в этот очередной американский черный список могут попасть около 50 российских граждан, приближённых к высшему руководству страны.