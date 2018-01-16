Саранск, 16 января, 2018, 22:10 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 1 января 2018 года просроченной задолженности по заработной плате нет. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Мордовиястата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В течение месяца республиканские предприятия и организации погасили задолженность в полном объеме. По состоянию на 1 декабря 2017 года, объем задолженности по зарплате был зафиксирован на уровне 4,177 млн рублей. Среди регионов Приволжского федерального круга сумма долгов по зарплате в республике стала одной из самых низких, уступив только Башкирии.

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Отметим, отсутствие просроченной задолженности на начало года в Мордовии наблюдалось по состоянию на 1 января 2016 года.

При этом в начале 2017 года, по данным Росстата, долги по зарплате в республике составили 8,799 млн рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,9%. Указанный объем задолженности сложился в отношении 374 работников. Таким образом, средний объем невыплаченной заработной платы на начало 2017 года составлял 23,52 тыс. рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно данным опроса, проведенным в конце декабря прошлого года Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ), 53% работающих граждан в России не исключили вероятности задержек заработной платы в ближайшее время.

Факт реальных задержек оплаты труда подтверждали 7% опрошенных.

При этом 20% работающих граждан утверждали, что ситуация с задержками зарплат практически невозможна.