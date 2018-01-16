Ванкувер, Канада, 16 января, 2018, 22:10 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Японии Таро Коно выступил против продолжения переговоров между Северной и Южной Кореей, 16 января сообщает агентство Associated Press.

Gilad Rom Флаг КНДР

В ходе встречи союзников США в канадском Ванкувере глава МИД Японии заявил, что КНДР просто «хочет выиграть время для продолжения своей ядерной и ракетной программы».

Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва согласилась с японским коллегой в том, что Северная Корея не намерена выполнять «обязательства по денуклеаризации».

Тем не менее, глава МИД отметила, что переговоры между Сеулом и Пхеньяном являются «важным первым шагом на пути восстановления межкорейских отношений».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января в демилитаризованной зоне на границе между Северной и Южной Кореей прошли первые за несколько лет прямые переговоры между представителями Сеула и Пхеньяна.

В ходе переговоров стороны приняли решение об участии КНДР в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, а также о восстановлении «горячей линии» связи между военными Севера и Юга.