Псков, 16 января, 2018, 21:58 — ИА Регнум. В Псковской области перед выборами президента Российской Федерации проверят достоверность учёта избирателей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области, об этом сегодня, 16 января, на совещании по вопросу уточнения списка избирателей региона заявил вице-губернатор Николай Цветков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Он подчеркнул, что объективный учёт избирателей является одной из важных и актуальных задач при подготовке и организации выборов. С этой целью на территории региона созданы рабочие группы.

По словам Цветкова, стоит задача «избежать фактов двойного учета избирателей, их отсутствия по месту регистрации, а также отсутствия данных о прибытии лиц после службы в рядах Вооруженных Сил».

Председатель избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов на совещании сообщил, что в Псковской области уже выявлено 7110 человек, которые официально числились в списках избирателей на территории региона, но фактически ими не являются.

Некоторые из них, по словам Иванова, умерли, другие зарегистрированы за пределами региона, но документы ни о тех, ни о других не поступили в официальные органы для исключения из списков избирателей, уточняет «Псковская лента новостей».

Всего, по данным на 1 января 2018 года, численность избирателей Псковской области составляла около 540 тыс человек. Более половины из них — сельские жители, около 40 тыс. человек — избиратели с ограниченными возможностями здоровья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.

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