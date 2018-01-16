Пересвет, Московская область, 16 января, 2018, 21:53 — ИА Регнум. В подмосковном городе Пересвете в ходе тренировки по плаванию скончался 13 — летний мальчик, сообщили 16 января в пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Students4bestevidence.net Вода

По информации ведомства, во время тренировки ребёнку стало плохо. Тренеры по плаванию незамедлительно извлекли воспитанника из воды, однако проведенные реанимационные мероприятия не дали результата, мальчик скончался.

По факту произошедшего управлением СК России по Московской области проводится проверка.

На данный момент установлено, что в последний раз ребёнок проходил диспансеризацию в августе минувшего года. Он был признан здоровым и получил допуск к тренировкам на полгода.

Следователи также планируют опросить тренеров и медицинский персонал, родителей и других детей.

Пресс-служба администрации Сергиево-Посадского муниципального района сообщает, что трагический инцидент произошёл в плавательном бассейне «Чайка». По сведениям администрации, погибший ребёнок занимался плаванием с 2013 года и имел третий разряд по этому виду спорта.

Также сообщается, что при министерстве спорта Московской области создана специальная комиссия, которая проведёт собственную проверку случившегося.