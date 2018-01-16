Берлин, 16 января, 2018, 22:10 — ИА Регнум. В Германии мигранта, зарезавшего 15-летнюю «жену», будут судить за предумышленное убийство, 16 января сообщает агентство Associated Press.

Maarten Van Damme Нож

Убийство было совершено в декабре 2017 года — мигрант зарезал свою спутницу в аптеке в городе Кандель, после чего был арестован полицией.

Полиция переквалифицировала преступление, совершенное мигрантом, с убийства по неострожности — расследование показало, что мужчина действовал с умыслом, и жертва не ожидала нападения.

Обвинений в совращении несовершеннолетней убийца пока избежал — молодой мужчина утверждает, что ему тоже 15 лет, а удостоверения личности у беженца нет.

Впрочем, полицейские в ближайшие две недели намерены провести отдельное расследование в отношении возраста обвиняемого.

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