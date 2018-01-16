Москва, 16 января, 2018, 21:45 — ИА Регнум. Списание гражданам и индивидуальным предпринимателям просроченной налоговой задолженности — это реальный шаг государства навстречу гражданам. Такое мнение высказал первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Государственной думе РФ Андрей Исаев.

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Парламентарий напомнил, что в конце прошлого года по инициативе президента РФ депутаты Госдумы приняли соответствующие поправки в законодательство, которые позволяют списать налоговую задолженность, образовавшуюся по состоянию на 1 января 2015 года. Он уточнил, что многие люди, не заплатившие эти налоги, испытают серьезные материальные трудности.

«Это важный шаг, который, на наш взгляд, помогает большому количеству граждан и как раз тот случай, когда государство реально идет навстречу людям. Это была инициатива президента РФ Владимира Путина, которую фракция «Единой России» оформила в оперативном порядке, и мы успели до конца года принять этот закон», — заявил Исаев.

Он добавил, что речь не идет о налогах на такую предпринимательскую деятельность, приносящую выгоды, как налоги, связанные с импортом-экспортом, или акцизы на бензин. «Налоги на имущество, на недвижимость, на различные патенты, связанные с предпринимательской деятельностью, будут списаны. В данном случае мы идем навстречу людям. Некоторые, предположим, хотели открыть собственное дело, но у них ничего не получилось, а они уже зарегистрировались как налогоплательщики. И задолженность у них продолжала расти», — отметил парламентарий.

Исаев пояснил, что списание произойдет автоматически, а гражданам не нужно писать никаких заявлений. Первый замруководителя фракции «Единой России» подчеркнул, что это решение не является основанием для того, чтобы не платить налог.

«Когда мы принимали этот законопроект, я, выступая от фракции, призывал всех добросовестно платить налоги, тем более, что налоговые органы работают все более оперативно и четко и в данном случае списание и то, что мы пошли на встречу людям, учитывая экономический кризис, сложности, с которыми они столкнулись, действительно акт доброй воли со стороны государства, а не приглашение к совершению налоговых преступлений», — заключил он.

Напомним, в рамках поручения президента РФ Владимира Путина гражданам и индивидуальным предпринимателям будет списано 56,8 млрд руб. просроченной налоговой задолженности. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках совещания президента РФ с членами правительства РФ.