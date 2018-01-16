Хартум, 16 января, 2018, 21:46 — ИА Регнум. Полиция Судана разогнала демонстрацию граждан в Хартуме, недовольных повышением цен на хлеб и продукты питания, 16 января передает агентство Associated Press.

DFID Судан

Для разгона марша, в котором приняли участие несколько сотен человек, полицейские применяли резиновые дубинки. Точное количество раненых в результате разгона демонстрации неизвестно.

«Хлебные бунты» охватили Судан с начала января текущего года и стали реакцией на девальвацию национальной валюты и шквальный рост цен на продукты питания.

К инфляции привело решение правительства Судана из-за бюджетного дефицита отказаться от контроля курса национальной валюты и субсидий на хлеб.

В результате курс суданского фунта к американской валюте упал с шести фунтов за доллар до 18 фунтов за доллар США.

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