Кишинёв, 16 января, 2018, 21:12 — ИА Регнум. Вместе с российскими новостями и аналитическими программами под запрет в Молдавии попали передачи из таких стран, как Белоруссия, Казахстан, Бельгия, Дания, Нидерланды и др. Дело в том, что эти страны, как и Россия, не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Между тем именно по этому критерию молдавские власти ввели запрет на ретрансляцию телепередач, стремясь отключить в Молдавии российские новости.

Решение о запрете вступит в силу 12 февраля. Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) Молдавии уже велел телеканалам и радиовещателям представить отчет о выполнении новых требований в эти сроки.

В рамках подготовки к исполнению решения КСТР обещает представить полный список стран, телепередачи из которых попали под запрет.

Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении к настоящему времени ратифицировали лишь 34 страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 января спикер парламента Молдавии Андриан Канду утвердил закон, запрещающий трансляцию в стране новостных и информационно-аналитических российских телепередач.

Закон о борьбе с «иностранной пропагандой» дважды был отклонен Игорем Додоном, после чего Конституционный суд наделил правом подписания спикера парламента.