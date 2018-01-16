Москва, 16 января, 2018, 21:05 — ИА Регнум. Умеренной версии законопроекта о признании России страной-агрессором нет, считает директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Об этом он заявил 16 января в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», комментируя соответствующий законопроект, обсуждаемый Верховной радой.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Умеренной версии этого закона нет, — констатировал Погребинский. — Однако есть надежда на Петра Порошенко, который сопротивляется принятию этого документа. Его представители были против этого закона. Почему? Была заявлена позиция Германии и Франции о том, что в этом случае Москва получает шанс сказать, что Киев вышел из минского процесса. Тогда РФ сможет заявить: «Какие могут быть санкции? Разбирайтесь с Киевом». Ему (Порошенко — прим. ИА REGNUM ) надо добиться того, чтобы этот закон провалился. У него проблемы в коалиции. Яценюк и другие хотят его подставить».

Кроме того, Погребинский рассказал, что у Киева начали портиться отношения с США. Звучат слова о вмешательстве Америки в дела Украины, а единственный защитник её суверенитета — это, мол, Пётр Порошенко.

Напомним, что, как заявила представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко, Минские соглашения не учитываются в законе о «реинтеграции» Донбасса. По её словам, отсутствие положений Минских соглашений в законе было одним из ключевых условий принятия законопроекта. Отметим также, что украинские парламентарии 16 января, обсуждая этот документ, так и не пришли к единогласному решению, перенеся его принятие на 18 января. Проект закона вводит понятие «страны-агрессора» по отношению к России и «оккупированных территорий» по отношению к российскому Крыму и независимым республикам Донбасса.

Читайте также: Минские соглашения исключены из закона о «реинтеграции» Донбасса