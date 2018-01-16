Москва, 16 января, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Поезд со станции «Бульвар Адмирала Ушакова» Московского метрополитена направили в тупик из-за подозрительного предмета, передаёт «Рен ТВ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Тоннель в метро

По информации телеканала, в настоящее время состав находится на запасном пути. Вагон поезда обследуют кинологи с собаками.

Отметим, что официальных сообщений об инциденте на данный момент не поступало.

Напомним, 12 января в правоохранительные органы поступало сообщение об угрозе взрыва в одном из вагонов на станции «Бульвар Адмирала Ушакова».

Станция была обследована полицейскими и кинологами, никаких опасных предметов обнаружено не было.

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