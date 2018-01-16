Поезд метро в Москве направили в тупик из-за подозрительного предмета
Москва, 16 января, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Поезд со станции «Бульвар Адмирала Ушакова» Московского метрополитена направили в тупик из-за подозрительного предмета, передаёт «Рен ТВ».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Тоннель в метро
По информации телеканала, в настоящее время состав находится на запасном пути. Вагон поезда обследуют кинологи с собаками.
Отметим, что официальных сообщений об инциденте на данный момент не поступало.
Напомним, 12 января в правоохранительные органы поступало сообщение об угрозе взрыва в одном из вагонов на станции «Бульвар Адмирала Ушакова».
Станция была обследована полицейскими и кинологами, никаких опасных предметов обнаружено не было.
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