Амман, 16 января, 2018, 21:07 — ИА Регнум. Власти Иордании закрыли подпольный завод по производству наркотических средств на основе амфетамина, 16 января передает агентство Associated Press.

Gidmed.com Наркотики

Власти Иорданию называют операцию грандиозным успехом — фактически уничтожен один из главных центров производства «спидов» на Ближнем Востоке.

По официальной информации, в ходе рейда было арестовано сырье, пригодное для производства 100 миллионов доз синтетического наркотика.

Все конфискованные наркотики и химические вещества для их производства были выставлены в отделе по борьбе с наркотиками в Аммане. Ряды картонных коробок и пластиковых бункеров заполнили коридоры отдела от пола до потолка.

Большая часть «спидов» предназначалась для экспорта в Сирию, где амфетаминовые таблетки пользуются большой популярностью у боевиков.