Канск, Красноярский край, 17 января, 2018, 04:21 — ИА Регнум. В городе Канске готов разгореться конфликт, тлеющий уже с мая месяца 2017 года. Беды, постигшие город, — не следствие ли они халатности и недосмотра мэра Надежды Качан? На этот вопрос в своей статье ищет ответ корреспондент ИА REGNUM Татьяна Иващенко.

kansk-adm.ru Глава Канска Надежда Качан

Информация, поступившая от имени канского межрайонного прокурора Евгения Федорова в конце 2017 года, связана с противоречием между обеспечением граждан нормальными условиями проживания и интересами ООО «Тепло-Сбыт-Сервис». Этот конфликт уже привел к тому, что в отопительный сезон этой зимы Канск вступил без официального подтверждения готовности по вине все того же ООО. Эта нездоровая тенденция продолжается с 2016 года.

Решение мэра входит в противоречие с указаниями министерства строительства и ЖКХ, предложившими варианты включения в схему теплоснабжения нуждающихся в этом районов города. Межрайонный прокурор направил спикеру горсовета Канска информацию «для решения вопроса о прекращении полномочий главы Канска досрочно». Но в связи с выбранной формулировкой представитель горсовета в ответ на запрос ИА REGNUM сообщил, что «информация — это не меры прокурорского реагирования, которые обязательны к рассмотрению и носят публичный характер». А значит, и реагировать горсовет не собирается? А ведь ситуация с теплоснабжением — яркая, но не единственная проблема, постигшая Канск под руководством Надежды Качан.

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