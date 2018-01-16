Киев, 16 января, 2018, 20:24 — ИА Регнум. Сегодня, 16 января, Национальный банк Украины опубликовал результаты расследования международного детективного агентства Kroll в отношении бывших владельцев «Приватбанка». В частности эксперты Kroll обнаружили, что бывшие собственники банка более 10 лет занимались финансовыми махинациями через «Приват» и нанесли ему убытков минимум на 5,5 млрд долларов.

Иван Шилов ИА REGNUM ПриватБанк

Отмечается, что когда банк принадлежал олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, через него незаконно выводились средства. Кредитные средства «Приватбанка» использовались для приобретения активов и финансирования бизнеса в Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров и групп аффилированных с ними лиц.

«Механизмы, которые использовались для маскировки источников и реального назначения кредитов, имеют характерные черты скоординированной схемы отмывания денежных средств. Объем операций и скорость их проведения (в течение нескольких минут между операциями), отсутствие обоснованного экономической связи между лицом, которое погашает кредит, и начальным заемщиком, а также широкое использование офшорных компаний специального назначения (SPV), свидетельствуют о попытках скрыть истинное предназначение средств от регуляторов и других стейкхолдеров», — информирует Kroll.

Детективы обнаружили, что в самом финучреждении действовала теневая структура.

«Эта секретная структура обеспечивала проведение платежей и способствовала движению средств по сотням кредитных договоров на миллиарды долларов США в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. К этой теневой банковской структуре были привлечены сотни работников Приватбанка», — говорится в сообщении НБУ.

По данным регулятора, руководство «Приватбанка» предоставляло ложную информацию относительно своего финансового состояния. До национализации в декабре 2016 года более 95% корпоративного кредитного портфеля было предоставлено сторонам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. В конце 2016 года 75% кредитного портфеля было консолидировано в кредитах 36 заемщикам, связанных с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц.

«Большинство из них не погашаются и являются просроченными, что привело к убыткам банка минимум в 5,5 млрд долларов», — пояснили в НБУ.

В свою очередь, олигарх Коломойский назвал бредом заявление НБУ об ущербе в $5,5 млрд, который был нанесен «Приватбанку» бывшими акционерами.

«Бред, который нет смысла комментировать. Основной вопрос — куда и когда вывели деньги. Особенно понравилась сентенция, что бывший менеджмент работал в интересах акционера. А в чьих интересах он должен был работать — в интересах Порошенко или Гонтаревой с Рожковой?» — заявил Коломойский в интервью своему телеканалу «1+1».

Кроме того, замглавы НБУ Екатерина Рожкова на пресс-конференции в Киеве заявила, что регулятор передал в ГПУ результаты аудита «Приватбанка» компанией Kroll.

«Результаты forensic audit представлены генеральному прокурору, международным партерам и организациям, послам, другим коллегам из государственных структур, аналитическим и экспертным кругам», — рассказала Рожкова.

По её словам, Нацбанк имеет все шансы вернуть средства, потраченные на рефинансирование «Приватбанка».

При этом пресс-служба компании FinClub информирует, что Киевский районный суд Одессы 12 января отменил собственное определение, которым запрещал «Приватбанку», НБУ, компаниям Kroll Associates и AlixPartners Services, заниматься расследованием деятельности Коломойского. Запрет на проведение forensic audit «Приватбанка» одесский суд установил 4 января. Это была обеспечительная мера по иску Коломойского.

В то же время член исполнительного комитета Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран считает, что «Приватбанк» угрожает финансовой системе Украины.

«Фактически, отчет Kroll подтвердил на 99% все, что говорил НБУ сразу после национализации. Главное — имели место факты предоставления кредитов юридическим лицам, которые не могли их обслуживать, возвращать, а возможно, и не собирались этого делать. Данное явление имело системный характер и охватывало большую часть кредитов юридическим лицам… Мое же профессиональное мнение как финансового аналитика таково — национализация была необходимым шагом, если бы с кредитным портфелем было все хорошо, то он бы мог обслуживаться и после национализации хотя бы частично. Впрочем, прежде чем кого-либо обвинять, давайте дождемся решения лондонского суда», — написал в Фейсбуке Шапран.

«Что касается вопроса, сколько процентов от $5,5 млрд государство сможет вернуть средств, — ответ мне не интересен! Да, какая-то долю средств будет возвращена, но у нас в Украине есть целое министерство, которое будет переживать за этот процент. Для меня главное, чтобы в случае признания вины в суде все, кто был причастен, были наказаны, потому что если этого не произойдет, на банках с украинским капиталом как на серьезном бизнесе нужно будет ставить крест, и это куда большая потеря для страны, чем какие-то $5,5 млрд», — добавил Шапран.

Напомним, в декабре 2017 года генпрокурор Украины Юрий Луценко опроверг сообщения в СМИ о том, что Генпрокуратура пытается помешать расследованию детективов Kroll, относительно злоупотреблений бывших владельцев «Приватбанка».

"На сегодня в ГПУ не было и нет никаких уголовных производств в отношении аудиторской компании Kroll или любых других иностранных аудиторских компаний, которые привлекались Национальным банком Украины для финансовой проверки деятельности «Приватбанка», — заявила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.

Ранее, генпрокурор Луценко и олигарх Коломойский провели неформальную встречу в Голландии.

Как сообщалось, в декабре Высокий суд Лондона издал приказ об аресте активов бывших акционеров «Приватбанка» Коломойского и Боголюбова во всем мире. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долл.