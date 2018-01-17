Киев, 18 января, 2018, 01:14 — ИА Регнум. Скандал с обвинениями Нацбанка Украины в коррупции, случившийся под Новый год, оказался негромким в предпраздничной суете, зато декабрьские решения Верховного суда в отношении деятельности банков приковали к себе внимание. О наиболее заметных событиях в банковской сфере Украины пишет автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Национальный банк Украины

Постановление Верховного суда разрешает супругу или супруге брать кредит, не ставя в известность свою вторую половину, — но самое интересное то, что ответственность при этом признается обоюдной. То есть второй супруг обязан в случае необходимости платить по кредиту, даже если не знал, что этот кредит вообще существует. Решение относится как к банкам и кредитным союзам, так и к кредитам, полученным в частном порядке. Несложно предположить, сколько возможностей дает подобная норма для несложных махинаций, которые формально законны.

Привлекло внимание и еще одно решение Верховного суда, фактически избавляющее банки от обязанность возвращать вкладчикам их вклады в случае, если при оформлении договора были допущены ошибки или намеренная двусмысленность. Уже были судебные процессы, связанные со случаями, когда главы региональных банковских отделений фактически собирали депозиты себе в карман, при этом, с целью избежать возврата депозита, вносили в договор изменения, делавшие его ничтожным. Теперь украинцам придется всякий раз, прежде чем открывать депозит, сверять с нормами законодательства истребованный у банка типовой образец договора.

Еще одно постановление тоже связано с кредитами, а именно банкам разрешается насчитывать проценты на сумму, обозначенную в судебном решении о взыскании задолженности. То есть к, казалось бы, финальным штрафам и процентам за просрочку можно будет добавлять еще проценты. Речь идет о случаях, когда долг и после вынесения судебного решения остается непогашенным.

О других новостях банковского сектора Украины читайте в статье: И ещё один печальный мировой рекорд Украины: обзор банковского сектора

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