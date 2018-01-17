Екатеринбург, 17 января, 2018, 05:13 — ИА Регнум. Судьба недостроенной екатеринбургской телебашни — только один, но очень яркий пример отношения современной власти как к советскому прошлому, так и ко мнению граждан по поводу своих действий. Почему наплевательское отношение со стороны властей до сих пор побеждает, рассказывает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Алексей Банников.

Nucl0id Телебашня в Екатеринбурге

Екатеринбургская телебашня, строительство которой началось в 1983 году, должна была достигнуть высоты 361 метр. Но к 1991-му было построено всего лишь 220 метров, после чего наступило «святое для России время» развала всего и вся. Башня, построенная из сверхпрочного бетона, однако же, держится до сих пор и может продержаться еще долгие десятилетия, если бы не одно но. Руководство города склоняется к решению снести уникальный объект советской эпохи и поставить на его месте еще один спортивный комплекс в придачу к уже имеющимся в городе. Горожане в массе своей против такого решения, несмотря на то, что городское начальство упирает на «нерентабельность достройки».

Уникальный сверхпрочный объект и не требует торопливости и срочности. Понемногу, не спеша, можно было бы довести его до ума и сделать настоящей визитной карточкой города, тем, что будет запоминаться при посещении и станет гордостью жителей. А идея со спорткомплексом, да еще и ледовым дворцом международного класса, выглядит совсем никудышной. Ведь запланированное место для строительства не обеспечено транспортной инфраструктурой, и поэтому серьезный матч организовать тут невозможно — болельщики «не протиснутся».

История с телебашней — не первый пример безразличного отношения властей Екатеринбурга к требованиям горожан. Что еще нужно сделать, чтобы они начали прислушиваться? Читайте подробности: Судьба телебашни в Екатеринбурге: услышит ли губернатор горожан?

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