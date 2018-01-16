Ташкент, 16 января, 2018, 21:09 — ИА Регнум. В Узбекистане вдоль крупных трасс планируют открыть молитвенные дома для омовения или намаза вместительностью 20−30 человек, сообщает 16 января «Podrobno.uz» со ссылкой на управление мусульман республики.

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Мини-мечети не будут предназначены для проведения проповедей или других торжественных собраний.

Отмечается, что подобные молитвенные дом могут появиться и в других районах столичного региона, но только в случае поступления на это запросов и принятия положительного решения.

Данная практика будет реализована в рамках мер по развитию туризма в Узбекистане.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января 2018 года управление мусульман Узбекистана распространило сообщение, в котором назвало решение Госдепа США о включении республики в список стран, нарушающих прав мусульман, ошибочным.

Выводы Вашингтона об Узбекистане, по мнению организации, подготовлены на основе противоречивой информации и не соответствуют действительности.