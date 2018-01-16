Йоханнесбург, ЮАР, 16 января, 2018, 21:08 — ИА Регнум. Министр финансов ЮАР Малуси Гигаба заявил, что в ближайшее время правительство опубликует план увеличения доступности высшего образования для студентов из бедных семей, 16 января сообщает агентство Reuters.

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Согласно планам президента ЮАР Джейкоба Зумы, университетское образование для бедных граждан африканской страны должно стать бесплатным.

Президент Зума заявил о необходимости бесплатного высшего образования для малообеспеченных слоев населения еще в декабре 2017 года, после ухода в отставку с поста правящей партии «Африканский национальный конгресс».

У планов президента ЮАР много критиков — по мнению ряда экономистов, данные «популистские» меры могут обрушить и без того дефицитный бюджет Южной Африки.

Впрочем, введение бесплатного высшего образования для бедных студентов точно снизит социальную напряженность в ЮАР — в последние годы вопрос платы за обучение в вузах не раз становился причиной студенческих бунтов в стране.

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