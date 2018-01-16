Лейпциг, Германия, 16 января, 2018, 20:04 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Германии в ходе операции в Лейпциге задержали мужчину, подозреваемого в подготовке террористического акта, сообщает 16 января пресс-служба прокуратуры страны.

Keith Allison Арест

Отмечается, что в рамках спецоперации полицией были проведены обыски по четырём адресам в Лейпциге.

Правоохранителями был задержан 23-летний гражданин Сирии. В настоящее время полиция изучает изъятые у него документы и личные вещи.

Обыски в остальных квартирах, как сообщается, были связаны с предполагаемыми свидетелями.

В прокуратуре уточнили, что «расследование ведётся по подозрению в подготовке акта насилия, представляющего серьёзную угрозу для государства».

Более подробной информации в пресс-службе не привели, пояснив, что на данный момент ещё продолжаются следственные действия.