Москва, 16 января, 2018, 19:58 — ИА Регнум. Министерство транспорта Российской Федерации ограничило четырём российским авиакомпаниям объем чартерных программ на зимний туристический период. Об этом сегодня, 16 января, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов по итогам совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства. По словам Соклова, Росаваиция ввела временные ограничения на рост чартерных перевозок в отношении четырёх российских авиакомпаний. Сделано это для того, чтобы не происходило неоправданных задержек и рисков для пассажиров.

(сс) gustavmelin0 Cамолет. Небо

«Росавиация в отношении четырех авиакомпаний пока ввела временное ограничение на рост их чартерных перевозок. Чтобы не происходило неоправданных задержек, неоправданных рисков для пассажиров, мы через Росавиацию ввели такие ограничительные меры», — сказал Соколов.

Министр уточнил, что ограничения действуют в отношении следующих российских авиакомпаний: «Нордавиа», «Икар», «Роялфлайт» и Azur Air.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Росавиация предписала Azur Air, «Нордвинд» и «Икар» сократить количество чартеров на 30%, «Роялфлайт» — на 20%. Причина столь жестких мер в том, что у данных авиакомпаний недостаточно резервных бортов, которые должны вывозить пассажиров в случае поломки самолета.