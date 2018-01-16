Москва, 16 января, 2018, 19:37 — ИА Регнум. Компания «Аэрофлот» намерена добиваться уголовного преследования пассажира за нарушение общественного порядка на борту воздушного судна. Об этом 16 января сообщает пресс-служба компании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Clay Gilliland На борту самолета авиакомпании Аэрофлот

Как уточняется, инцидент произошёл накануне на рейсе SU1730 «Москва — Петропавловск-Камчатский».

По информации пресс-службы, пассажир бизнес-класса Владимир К. находился на борту «с явными признаками алкогольного опьянения». Мужчина нарушал общественный порядок, оскорблял экипаж и ударил одного из бортпроводников.

«В связи с деструктивным поведением К. командир воздушного судна рассматривал возможность вынужденной посадки в Новосибирске. Однако пассажиры рейса, среди которых оказались сотрудники Федеральной службы судебных приставов, оказали помощь экипажу и нарушителя удалось зафиксировать в кресле до конца полёта подручными средствами», — сообщают в «Аэрофлоте».

По прибытии в аэропорт «Елизово» дебошир был передан сотрудникам полиции. В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении, проявившемся в невыполнении законных распоряжений командира воздушного судна.

Сообщается, что в настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении в отношении нарушителя уголовного дела по статье 213 УК России «Хулиганство».

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