Париж, 16 января, 2018, 20:00 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не допустит строительства нового лагеря мигрантов в портовом городе Кале, 16 января передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Макрон заявил журналистам, что намерен препятствовать увеличению числа мигрантов в Кале, где еще в 2016 году был снесен печально известный лагерь беженцев «Джунгли».

"Возвращения «джунглей» не будет!», — пообещал французский президент.

Президент Франции надеется, что часть прибывающих в Кале мигрантов все-таки примет Великобритания. Другие будут расселяться в лагерях внутри Франции.

Напомним, в 2016 и 2017 годах беженцы с Ближнего Востока и из Африки неоднократно устраивали беспорядки во французском Кале вблизи Ла-Манша.

Мигранты, целью которых была Великобритания, долгое время скапливались в убогих лагерях беженцев, самый известный из которых, «Джунгли», был снесен еще в 2016 году. Однако снос лагеря не решил проблему с мигрантами в Кале окончательно.

В настоящий момент Франция намерена добиться от Великобритании если не приема беженцев, то по крайней мере — материальной компенсации за «сдерживание» мигрантов.