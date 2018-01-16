Киев, 16 января, 2018, 19:23 — ИА Регнум. Депутаты Верховной рады Украины на сегодняшнем заседании не смогли принять во втором чтении проект закона о «реинтеграции» Донбасса, рассмотрение документа перенесено 18 января. Об этом сообщил депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

«Потерянный день в Верховной раде. Поправки к закону не проходят, время идёт. Закона про деоккупацию сегодня уже не будет. Признание России агрессором переносится на четверг», — написал народный депутат.

Напомним, ранее сегодня в Верховной раде не набралось достаточного количества голосов для принятия поправки к законопроекту, в соответствии с которой Донецкая и Луганская народные республики признаются «террористическими организациями».

Поправку, которая была предложена депутатом от «Радикальной партии»Оксаной Корчинской, поддержали только 76 депутатов из 340 присутствовавших на заседании.

Заседание сопровождалось акцией протеста у стен Верховной рады, которая переросла в столкновения митингующих с сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о «реинтеграции» Донбасса был принят украинским парламентом в первом чтении в октябре 2017 года, после чего был отправлен на доработку. Второе чтение проекта уже неоднократно откладывалось.

В законопроекте предусматривается официальное объявление России «страной-агрессором», в отношении Донбасса и российского Крыма вводится понятие «оккупированные территории».