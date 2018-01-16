Астана, 16 января, 2018, 19:16 — ИА Регнум. В казахстанские организации технического и профессионального образования в 2017—2018 учебном году поступили 169 тыс. абитуриентов, что на 3,9% больше, чем в предыдущем учебном году, сообщает 16 января аналитический портал Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Казахстан

В течение предыдущих пяти лет прием абитуриентов в технические и профессиональные учебные заведения снижался в среднем на 5,6% в год. С 2011 по 2016 год численность обучающихся сократилась на 18,8%, до 489 тыс. человек.

В течение пяти лет спрос абитуриентов на ранее популярные специальности «правоведение» и «учет и аудит» резко снизился — на 46,7% и 55,3% соответственно.

Самой востребованной специальностью в 2017—2018 учебном году стала «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта». В Казахстане по данной специальности было зачислено на 19,2% больше абитуриентов, чем в 2016—2017 учебном году.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года в ходе своего ежегодного послания президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что с 2017 года реализуется проект «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех».

По мнению главы государства, данная инициатива даст импульс системе профессионального образования в Казахстане и подготовит кадры для новых производств, которые найдут место в высокотехнологичной экономике республики.