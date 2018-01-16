Ярославль, 16 января, 2018, 18:59 — ИА Регнум. 16 января председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов сообщил, что к концу месяца должна завершиться работа по подготовке схемы оптимизации маршрутов общественного транспорта.

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При этом, как заверил руководитель представительного органа, волюнтаристских решений по «выдавливанию» частников с наиболее прибыльных маршрутов не будет.

«Ключевое здесь — не выгонять с маршрутов. Бизнес имеет и будет иметь возможность развиваться. Мы еще только подходим к тому, чтобы определить: в каком формате будет проходить оптимизация транспортной схемы. Первый ее этап — это оптимизация наших автотранспортных предприятий, и только когда мы поймем, что есть возможности выводить на другие маршруты городские автобусы, только тогда, возможно, будем этот вопрос рассматривать. И здесь ни в коем случае не будет каких-то волюнтаристских решений — мол, давай, уходи с маршрута. Есть закон, по которому все работают, процедура описана и в нем, и в лицензиях. Она не быстрая. Минимум за полгода мы должны известить предпринимателя о том, что с ним не будет продлен договор по этому маршруту. Поэтому мы настроены на то, чтобы сначала разобраться с нашими городскими транспортными предприятиями, их возможностями и ресурсами по имеющимся маршрутам. А потом уже будем смотреть, где мы можем, сохраняя бизнес, городские автобусы вводить в маршрут», — пояснил Артур Ефремов.

Он отметил, что есть ряд маршрутов, где частный транспорт доминирует, а городской с большими автобусами убыточен, в день перевозит 10−15 человек. Именно туда можно будет поставить частные маленькие автобусы, они будут более эффективными.