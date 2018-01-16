Москва, 16 января, 2018, 18:47 — ИА Регнум. Представительства Россотрудничества — Российские центры науки и культуры (РЦНК) — будут открываться в Южной Корее и Алжире. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 января, об этом заявила глава федерального агентства Элеонора Митрофанова по итогам заседания внутрифракционной группы под руководством первого замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошева.

Mr. Theklan Киргизия

«Также будет открываться центр в Сингапуре, мы нацелены на Южную Корею и рассматривается вопрос межправительственного соглашения с Алжиром, сам Алжир вышел с этой инициативой», — сказала глава ведомства, отметив открытие центра в Никарагуа.

При этом, по ее словам, Центры будут открываться, в первую очередь, в странах СНГ.

«В столицах, практически всех стран СНГ, кроме Туркмении, хотя представитель в составе посольства у нас есть. Сейчас мы открываем в крупных центрах — и в Киргизии, ив Азербайджане, и в Армении, и в Приднестровье, — такие базовые центры на базе университетов будут открываться», — рассказала Митрофанова.