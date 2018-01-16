Улан-Удэ, 17 октября, 2019, 08:55 — ИА Регнум. Для тех, кто всё ещё задаётся вопросом, что же такое «единая дальневосточная субсидия», глава Минвостокразвития Александр Козлов дал развёрнутый ответ. Для этого он опубликовал в своём блоге на «Яндекс.Дзен» отдельный пост.

По его словам, понятие «единая субсидия» является неофициальным названием планов социального развития центров экономического роста.

«Но таким названием, согласитесь, только бумаги подписывать… Поэтому между собой всю работу по Планам мы называем «Единой дальневосточной субсидией». «Единая субсидия» — это деньги для улучшения повседневной жизни жителей», — отметил министр.

По его словам, деньги выделяются на объекты, по которым в регионе есть острая потребность — школы, больницы и другие. При этом единственным условием является то, что они должны строиться в городах и посёлках, где уже строятся или в будущем появятся новые производства. Министр добавил, что таких «центров экономического роста» на Дальнем востоке насчитывается 58, в которых проживает 6,6 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года Подкомиссией по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке было одобрено выделение Бурятии «единой субсидии» в размере 6,6 млрд рублей. Был также утверждён список из 73 объектов, на которые должны пойти деньги.

До конца уже этого года в рамках «субсидии» в семи учреждениях здравоохранения республики проведут капитальный ремонт, а в 32 — обновят медицинское оборудование. В 51 образовательном учреждении проведут капремонт или модернизируют материально-техническую базу, построят 7 универсальных спортивных площадок, отремонтируют трамвайные пути и закупят 15 современных трамвайных вагонов.

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