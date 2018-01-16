Рыбинск, Ярославская область, 16 января, 2018, 18:42 — ИА Регнум. ПАО «ОДК-Сатурн» может прекратить теплоснабжение города Рыбинска Ярославской области с 2020 года. Предприятие по производству авиадвигателей намерено избавиться от непрофильных объектов — трех котельных, расположенных на территории «Сатурна». В распоряжении ИА REGNUM оказалось «Уведомление о сроках и причинах вывода источника тепловой энергии из эксплуатации», направленное предприятием администрации города в 2016 году и ранее не опубличенное.

Wikimedia.org ОДК-Сатурн

С советских времен «Сатурн» снабжает жилье и объекты соцсферы теплом своих котельных — от него отапливается и снабжается горячей водой около 25% 200-тысячного города. Однако предприятие продает тепло не напрямую, а через муниципальное предприятие «Теплоэнерго», принадлежащее городу Рыбинску. «Теплоэнерго» покупает его у «Сатурна» и продает жителям, однако не рассчитывается вовремя с поставщиком. По некоторым данным, долг составляет несколько сот млн рублей, фактически котельные работают в убыток. Закон позволяет в этом случае собственнику поставить вопрос о выкупе котельных — сделать это обязаны местные власти. Но «Сатурн» вопрос так не ставит, указывая иную причину планируемой остановки котельных.

«Данные объекты связаны с осуществлением непрофильных видов деятельности», — говорится в уведомлении, направленном предприятием в адрес администрации Рыбинска.

Первоначально «Сатурн» планировал вывести из эксплуатации котельные с 1 мая 2017 года, однако администрация Рыбинска указала на необходимость приостановить этот процесс на 3 года. Такие полномочия местным властям дает законодательство. Альтернативных котельных, которые позволили бы заместить котельные «Сатурна» в полном объеме, в городе нет. В ответном письме предприятие сообщило, что

«вынуждено учесть предложение Администрации ГО г. Рыбинск о приостановлении вывода из эксплуатации источника тепловой энергии на три года, то есть до 1 мая 2020 года».

При этом «Сатурн» просит незамедлительно приступить к организации альтернативного теплоснабжения Рыбинска.

По данным источников ИА REGNUM, местные и региональные власти рассматривали несколько вариантов решения проблемы. Первый касается сдачи в аренду котельных «Сатурна» МУП «Теплоэнерго». Второй предполагает рост тарифа на теплоэнергию, который искусственно сдерживался в последние годы, что позволило бы рассчитаться за купленное тепло. Еще один вариант — строительство альтернативных котельных, но на это в местном бюджете и у «Теплоэнерго» нет денег. Муниципальное предприятие должно около 700 млн за поставленный газ «Газпром межрегионгаз Ярославль». Так или иначе, но на сегодняшний день ни одно из решений не принято. Две крупные госкомпании — «ОДК-Сатурн» (входящий в госкорпорацию «Ростех») и «Газпром межрегионгаз Ярославль» (Газпром) требуют значительные суммы с муниципального предприятия, которое в конце 2017 года местные власти решили акционировать.

В самом «Теплоэнерго» за последний год дважды сменился генеральный директор, что, впрочем, никак не улучшило кредитную историю предприятия. Один из экспертов ИА REGNUM предположил, что письмо «Сатурна» администрации — не реальные намерения, а средства решить проблему неплатежей, так как бесконечно кредитовать город крупнейшее предприятие Рыбинска не желает. «Сатурн» может и отозвать свое уведомление в случае, если стороны придут к тому или иному соглашению. Механизм «обратного отсчета» запущен, что подстегивает власти искать выход из кризиса.