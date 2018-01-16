Ярославль, 16 января, 2018, 18:21 — ИА Регнум. Ряд депутатов муниципалитета намерены принять участие в выборах в областную думу осенью 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель муниципалитета города Ярославля Артур Ефремов.

Муниципалитет Ярославля

«Да, ряд коллег-депутатов говорили мне о своих планах. Я не хочу преждевременно называть их имена. Есть несколько мотивов: например, депутаты, которые избираются уже не один созыв, хотят вырасти, реализовать что-то более масштабное. У областного депутата, конечно, возможностей больше. Ну, а те, кто был избран на первый срок и сейчас собираются участвовать в выборах в областную думу — у них, как я это называю, поствыборный синдром, когда ты получил кредит доверия жителей и считаешь, что и дальше все пройдет так же успешно. Определенная эйфория, желание реализовать свои задумки на областном уровне — это нормальные явления. В каждой партии по-своему процесс выдвижения идет, в «Единой России» предусмотрена процедура предварительного голосования. Я уверен, что на праймериз многие мои коллеги-депутаты заявятся попробовать свои силы», — сказал Артур Ефремов.

Он отметил, что, как председатель муниципалитета, против таких планов, в том числе и потому, что в числе депутатов, которые желают перейти на областной уровень, есть и одномандатники. А значит, в случае их победы придется проводить дополнительные выборы в представительный орган.