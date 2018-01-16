Санкт-Петербург, 16 января, 2018, 18:23 — ИА Регнум. Позитивные изменения в Вооруженных силах РФ за последние годы привели к повышению престижа профессии военнослужащего, что доказывает возросший конкурс в военные учебные заведения и увеличение числа желающих поступить на службу по контракту. Об этом говорилось 16 января в ходе рабочей встречи полпреда президента РФ в СЗФО Александра Беглова с министром обороны Сергеем Шойгу, находящимся в Санкт-Петербурге.

Mil.ru Александр Беглов (слева) и Сергей Шойгу в Нахимовском училище

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе визита Сергей Шойгу проинспектировал ряд военных учебных заведений и побывал в новом помещении Центральной военно-морской библиотеки.

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Александр Беглов и Сергей Шойгу обсудили выполнение поручений президента РФ. «В частности, речь шла об организации учебного процесса и подготовки кадров в военных учебных заведениях, а также об уровне оснащенности современным оборудованием медицинских учреждений системы Министерства обороны», — уточнили в пресс-службе полпредства в СЗФО.

Кроме того, обсуждались вопросы межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти субъектов Федерации, входящих в СЗФО, с воинскими частями и соединениями в рамках развития спортивных, культурно-массовых и иных мероприятий.

По словам Александра Беглова, в последние годы Министерством обороны в сфере здравоохранения и учебного процесса для воспитанников и курсантов военных учебных заведений созданы условия, заслуживающие самой высокой оценки.

Глава оборонного ведомства в ходе рабочей поездки проверил деятельность военных учебных заведений Санкт-Петербурга и строительство объектов инфраструктуры на территории петербургского гарнизона. Александр Беглов и Сергей Шойгу посетили Военный институт физической культуры, Нахимовское военно-морское училище, где проинспектировали ход строительства нового многофункционального административного корпуса, а также побывали в Суворовском училище и новом помещении Центральной военно-морской библиотеки на Кожевенной линии Васильевского острова.