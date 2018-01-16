Воронеж, 16 января, 2018, 18:15 — ИА Регнум. Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ПАО «ВАСО») планирует провести техническое перевооружение производства — для выпуска самолетов Ил-114−300 и Ил-96−400М. 12 января на сайте госзакупок размещены документы о проведении двух аукционов по отбору подрядчиков на разработку проектно-сметной документации. Общая стоимость работ оценивается в 82,6 млн рублей.

Vaso.ru Сборочный цех ПАО «ВАСО»

Согласно документам, разработку проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение производства для изготовления ИЛ-114−300» оценили в 25 млн рублей. Основанием для разработки документации в техзадании указана Госпрограмма «Развитие авиационной промышленности 2013−2025 гг.», а также протокол совещания президента в Сочи от 13 января 2016 года. Целью проекта указано выполнение программы строительства Ил-114−300. Предельная стоимость реализации проекта, согласно документам, составляет 920,16 млн рублей.

В 2019 году уже планируется выпустить четыре самолета ИЛ-114−300, к 2021 году воронежские авиастроители должны будут выпускать по 12 самолетов в год.

Стоимость разработки документации по модернизации производства Ил-96−400М обойдется в сумму в 57,6 млн рублей, цель проекта — также исполнение программы по выпуску самолетов. Предельная стоимость проекта указана в сумме 1 млрд 464 млн рублей, проект планируется реализовать до 2019 года.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 19 января. Победителей объявят 22 января. Завершить работу подрядчики должны до 1 июля 2018 года.

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Ил-114−300 предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях, является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. ВАСО будет производить узлы для лайнера — по информации «Вести-Воронеж», производство должны запустить в третьем-четвертом кварталах 2018 года, а первую партию деталей ВАСО должен передать партнеру — авиастроительному заводу «Сокол» (Нижний Новгород) в марте 2019 года.

Первый опытный образец широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96−400М планируется собрать в 2020 году.