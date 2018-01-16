Лондон, 16 января, 2018, 18:04 — ИА Регнум. Великобритания выходит из Евросоюза окончательно и бесповоротно, 16 января передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

Согласно заявлению пресс-службы премьер-министра Терезы Мэй, Великобритания не изменит своего намерения о Brexit.

«Это абсолютно ясно: британская общественность проголосовала за то, чтобы покинуть Европейский союз, и это то, что мы намерены делать», — заявила пресс-служба.

Ранее с заявлением о том, что ЕС готов предложить Великобритании «передумать» о выходе из блока, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января Туск призвал Великобританию остаться в Евросоюзе. Его предложение поддержал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Напомним, в июне 2016 года на референдуме граждане Великобритании проголосовали за выход Соединенного Королевства из ЕС. В настоящий момент страна находится в состоянии Brexit — «оформлении развода» с Евросоюзом.