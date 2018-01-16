Вашингтон, 16 января, 2018, 17:57 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп всё ещё пытается выполнить одно из своих предвыборых обещаний — построить «Великую стену» на южной границе США с Мексикой. Очередное заявление об острой необходимости такой стены Трамп опубликовал сегодня, 16 января, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп написал, что «Великая стена» на мексиканской границе американцам просто необходима для того, чтобы остановить наркотрафик.

«Мы должны обеспечить безопасность на нашей очень опасной южной границе, мы должны построить великую стену, которая защитит нас и поможет остановить массовый приток наркотиков, заливающих нашу страну!» — считает президент США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, постройка стены вдоль всей границы с Мексикой была одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа. Он всерьёз заявил, что построит мощную стену вдоль всей мексиканской границы, чтобы существенно снизить поток нелегальных мигрантов. У многих это обещание вызвало лишь смех, так как давно известно, что никакие стены не могут сдержать стремление людей к лучшей жизни, а борьба с нелегальной миграцией посредством возведения физических заграждений не приносила успеха (хотя такие заграждения могут немного облегчить работу пограничных служб).

В декабре 2017 года в американском городе Сан-Диего начались скалолазные испытания прототипов «стены Трампа». Идёт испытание различных типов сооружений, чтобы определить, как лучше всего построить стены на границе с Мексикой.